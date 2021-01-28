Дортмундская "Боруссия" интересуется одноклубником Головина

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на полузащитника "Монако" Софиана Диопа, сообщает Bild.

По сведениям издания, в немецком клубе видят в 20-летнем футболисте замену для Джейдона Санчо.

Потенциальный трансфер перспективного француза может обойтись "шмелям" в 10 миллионов евро.

Диоп выступает за "Монако" с 2018 года, сыграл 43 матча и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Сошо".

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" нацелилась на польского защитника. | http://soccernews.ru