Дортмундская "Боруссия" интересуется перспективным французом

Теги боруссия дортмундштутгартбенжамен павар

Дортмундская "Боруссия" интересуется перспективным французом

Дортмундская "Боруссия" интересуется защитником "Штутгарта" Бенжаменом Паваром, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "шмели" намерены попытаться купить 22-летнего француза этим летом.

"Штутгарт" оценивает Павара в 50 миллионов евро. На перспективного центрбека также претендуют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Дилэйни готов перейти в топ-клуб Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов