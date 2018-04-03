Дортмундская "Боруссия" интересуется перспективным македонцем

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Дортмундская "Боруссия" интересуется перспективным македонцем

Полузащитник "Фенербахче" Элиф Элмас может перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild.

По сведениям издания, "шмели" рассматривают вариант с подписанием 18-летнего македонца в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Элмас сыграл за "Фенербахче" всего 5 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. Его стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

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