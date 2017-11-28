Дортмундская "Боруссия" интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед"

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Дортмундская "Боруссия" интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес может продолжить карьеру в "Бундеслиге".

Как сообщает Sky Sports, в услугах 17-летнего игрока заинтересована дортмундская "Боруссия". Отметим, что Гомес - первый в истории футболист 2000-го года рождения, который сыграл в матче АПЛ.

Стоит отметить, что "МЮ" пытается продлить контракт с Гомесом, однако переговоры зашли в тупик.

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