Дортмундская "Боруссия" интересуется тремя английскими футболистами
Сразу три английских футболиста попали на радары дортмундской "Боруссии".
Как сообщает Daily Mirror, немецкий клуб интересуется хавбеком "Манчестер Сити" Филом Фоденом, вингером "Челси" Каллумом Хадсоном-Одои и нападающим "Ливерпуля" Бобби Дунканом.
Отмечается, что такая политика клуба связана с их удачным трансфером Джейдона Санчо из "Манчестер Сити".
В этом сезоне на счету Санчо два гола и восемь ассистов в 11 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
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|11