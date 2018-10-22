Дортмундская "Боруссия" интересуется тремя английскими футболистами

Сразу три английских футболиста попали на радары дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Daily Mirror, немецкий клуб интересуется хавбеком "Манчестер Сити" Филом Фоденом, вингером "Челси" Каллумом Хадсоном-Одои и нападающим "Ливерпуля" Бобби Дунканом.

Отмечается, что такая политика клуба связана с их удачным трансфером Джейдона Санчо из "Манчестер Сити".

В этом сезоне на счету Санчо два гола и восемь ассистов в 11 матчах.

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