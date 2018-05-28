Дортмундская "Боруссия" интересуется защитником "Аталанты"
Дортмундская "Боруссия" интересуется голландским защитником "Аталанты" Хансом Хатебуром, сообщает Bild.
По сведениям издания, "шмели" готовы грядущим летом заплатить за 24-летнего правого фулбека 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне Хатебур сыграл за "Аталанту" 43 матча и сделал 3 результативных передачи.
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