Дортмундская "Боруссия" интересуется защитником "Аталанты"

Дортмундская "Боруссия" интересуется голландским защитником "Аталанты" Хансом Хатебуром, сообщает Bild.

По сведениям издания, "шмели" готовы грядущим летом заплатить за 24-летнего правого фулбека 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хатебур сыграл за "Аталанту" 43 матча и сделал 3 результативных передачи.

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