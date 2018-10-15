Дортмундская "Боруссия" крупно побеждает в товарищеской игре

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Дортмундская "Боруссия" крупно побеждает в товарищеской игре

Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче разгромила "Алеманию Аахен" со счётом 4:0.

"Алемания" - "Боруссия Д" - 0:4

Голы: Ваннер, 9 - 0:1, Аметов, 25 - 0:2, Гётце, 67 - 0:3, Филипп, 76 - 0:4.

"Боруссия Д": Хитц, Аметов (Баксманн, 71), Толян (Роде, 46), Топрак (Зехельманн, 60), Пипер, Дауд, Ваннер, Вайгль (Конате, 79), Бурнич, Гётце, Филипп.

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
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8 Герта Герта 17 24
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