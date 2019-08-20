Дортмундская "Боруссия" купила 19-летнего исландца

"Брентфорд" объявил о переходе в дортмундскую "Боруссию" нападающего Колбейна Финнссона.

Сумма трансфера и условия личного контракта 19-летнего исландца с "шмелями" не разглашаются.

В ближайшее время перспективный форвард будет выступать за вторую команду "Боруссии".

Рыночная стоимость Финнссона оценивается в 50 тысяч евро.

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