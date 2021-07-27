Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов

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Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов

Фото: твиттер "Боруссии"/Автор неизвестен

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2026 года.

22-летний Мален выступал за ПСВ с 2017 года, провел за клуб 116 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за молодежные команды "Аякса" и "Арсенала". За сборную Нидерландов сыграл 13 матчей и забил два мяча. Чемпион Нидерландов в сезоне-2017/2018.

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