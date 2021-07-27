Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов
Фото: твиттер "Боруссии"/Автор неизвестен
Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2026 года.
22-летний Мален выступал за ПСВ с 2017 года, провел за клуб 116 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за молодежные команды "Аякса" и "Арсенала". За сборную Нидерландов сыграл 13 матчей и забил два мяча. Чемпион Нидерландов в сезоне-2017/2018.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20