Дортмундская "Боруссия" купила Кобеля

Фото сайт "Боруссии" Д

Вратарь "Штутгарта" Грегор Кобель.продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт клуба.

"Шмели" купили швейцарца за 15 миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2026 года.

В прошедшем сезоне 23-летний голкипер пропустил 54 гола в 34 матчах в составе "Штутгарта".

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