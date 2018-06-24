Дортмундская "Боруссия" купит французского защитника за 30 миллионов евро

Французский защитник "Майнца" Абду Диалло близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "Боруссия" заплатит за футболиста 30 миллионов евро. Трансфер игрока состоится в ближайшее время.

Ради перехода в "Боруссию" Диалло отказал "Лиону".

В минувшем сезоне 22-летний Диалло провел за "Майнц" 30 матчей и забил 3 гола.

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