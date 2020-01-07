Дортмундская "Боруссия" летом бесплатно потеряет Гётце

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце уйдёт из клуба по окончании нынешнего сезона.

27-летний футболист покинет команду на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

По информации Bild, "шмели" предлагали хавбеку продлить соглашение с понижением зарплаты до 7 миллионов евро в год, однако зарабатывающий 10 миллионов игрок ответил отказом.

Ранее сообщалось об интересе к Гётце со стороны "Герты", "Интера", "Арсенала" и "Эвертона".

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