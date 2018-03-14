Дортмундская "Боруссия" летом планирует сменить главного тренера
Дортмундская "Боруссия" летом планирует сменить главного тренера, сообщает RMC Sport.
Нынешний наставник "шмелей" Петер Штегер будет уволен по окончании сезона, поскольку стиль игры команды под его руководством не нравится болельщикам и руководству клуба.
В качестве преемника Штегера боссы "Боруссии" видят рулевого "Ниццы" Люсьена Фавра, в услугах которого дортмундцы были заинтересованы ещё прошлым летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|66
|2
|Шальке
|26
|46
|3
|Боруссия Дортмунд
|26
|45
|4
|Байер Леверкузен
|26
|44
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|42
|6
|РБ Лейпциг
|26
|40
|7
|Хоффенхайм
|26
|38
|8
|Аугсбург
|26
|35
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|35
|10
|Штутгарт
|26
|34
|11
|Герта
|26
|32
|12
|Ганновер 96
|26
|32
|13
|Вердер Бремен
|26
|30
|14
|Фрайбург
|26
|30
|15
|Вольфсбург
|26
|25
|16
|Майнц 05
|26
|25
|17
|Гамбург
|26
|18
|18
|Кельн
|26
|17