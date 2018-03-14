Дортмундская "Боруссия" летом планирует сменить главного тренера, сообщает RMC Sport.

Нынешний наставник "шмелей" Петер Штегер будет уволен по окончании сезона, поскольку стиль игры команды под его руководством не нравится болельщикам и руководству клуба.

В качестве преемника Штегера боссы "Боруссии" видят рулевого "Ниццы" Люсьена Фавра, в услугах которого дортмундцы были заинтересованы ещё прошлым летом.

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