Дортмундская "Боруссия" лидирует в борьбе за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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Дортмундская "Боруссия" лидирует в борьбе за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Фото: инстаграм Карима Адейеми/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" является фаворитом в борьбе за немецкого нападающего "Ред Булл Зальцбург" Карима Адейеми, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, дортмундцы уже согласовали с футболистом условия личного контракта. Впрочем, клубам еще нужно договориться между собой. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 20-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" 33 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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