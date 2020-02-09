Дортмундская "Боруссия" лишилась третьего ключевого игрока перед матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист пропустит минимум на две недели. Таким образом, он не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (18 февраля).

В нынешнем сезоне 23-летний Брандт провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что ранее "Боруссия" из-за травм лишилась нападающего Марко Ройса и полузащитника Томаса Дилэйни.

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