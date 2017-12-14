Дортмундская "Боруссия" может перехватить одну из главных трансферных целей "Барселоны"
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мину, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, за 23-летнего бека "зелено-белых" "шершни" готовы будут заплатить 25 миллионов евро. Однако бразильский гранд намерен дождаться решения каталонской "Барселоны" по вопросу возможного приобретения ею Мины, после чего уже давать официальный ответ немецкому клубу.
Напомним, ранее лидер чемпионата Испании достиг соглашения с "Палмейрасом" о приобретении Мины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|16
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|16
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|28
|4
|Байер Леверкузен
|16
|27
|5
|Хоффенхайм
|16
|26
|6
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|25
|9
|Аугсбург
|16
|23
|10
|Ганновер 96
|16
|22
|11
|Герта
|16
|21
|12
|Вольфсбург
|16
|19
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|Фрайбург
|16
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|14
|Штутгарт
|16
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|16
|15
|17
|Вердер Бремен
|16
|14
|18
|Кельн
|16
|3