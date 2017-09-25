Дортмундская "Боруссия" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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Дортмундская "Боруссия" может перехватить трансферную цель "Барселоны"Дортмундская "Боруссия" может перехватить одну из трансферных целей каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "шершни" активно работают над тем, чтобы подписать защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта. В немецком клубе надеются, что трансферу 18-летнего бека в их стан может поспособствовать их главный тренер Петер Бос, ранее работавший с футболистом в нидерландском гранде.

В текущем сезоне де Лигт сыграл уже 10 матчей за "Аякс".

Напомним, Бартра высказался о предстоящем матче против "Реала". | soccernews.ru

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