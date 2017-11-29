Дортмундская "Боруссия" может переманить наставника "Хоффенхайма"

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Дортмундская "Боруссия" может переманить наставника "Хоффенхайма"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к главному тренеру "Хоффенхайма" Юлиану Нагельсманну, сообщает Der Westen.

По сведениям издания, руководство дортмундцев может отправить в отставку нынешнего наставника Петера Боша, если клуб до Рождества не наберет 30 очков. 

Для этого команде нужно выиграть три матча из четырех.

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