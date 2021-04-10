Дортмундская "Боруссия" может переманить защитника "Баварии"
Фото инстаграм Джерома Боатенга
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на центрального защитника "Баварии" Джерома Боатенга.
По информации Sportbuzzer.de, "шмели" хотят усилить состав опытными игроками, поэтому обратили внимание на 32-летнего футболиста, который в июне станет свободным агентом.
Камнем преткновения в переговорах может стать вопрос зарплаты - "Боруссия" не готова повторить нынешнюю зарплату звёздного немца в размере 12 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что интерес к Боатенгу также проявляют "Барселона" и "Тоттенхэм".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20