Дортмундская "Боруссия" может пригласить бывшего тренера "Баварии"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к бывшему главному тренеру мюнхенской "Баварии" Нико Ковачу, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство дортмундского клуба уже провело предварительную беседу с Ковачем. На посту наставника "шмелей" хорватский специалист может сменить нынешнего тренера Люсьена Фавра.

Напомним, что "Бавария" уволила Ковача в начале нынешнего сезона после серии неудовлетворительных результатов.

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