Дортмундская "Боруссия" может приобрести французского форварда



Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к нападающему "Ниццы" Алассану Плеа, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично наставник дортмундцев Люсьен Фавр, который ранее тренировал "Ниццу" и знает способности форварда.

В минувшем сезоне 25-летний Плеа провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 7 голевых передач.

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