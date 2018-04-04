Дортмундская "Боруссия" может приобрести восходящую звезду Ла Лиги

"Боруссия" Дортмунд хочет купить уругвайского нападающего "Сельты" Макси Гомеса, сообщает Galicia en Goles.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Кельты" оценивают игрока в 50 миллионов евро, но дортмундцы надеются на снижение цены.

В этом сезоне 21-летний Гомес провел 29 матчей в чемпионате Испании и забил 13 голов.

Зимой форвард отклонил предложение китайского клуба, который был готов заплатить за него 25 миллионов евро.

Не пропустите: Ярмоленко может покинуть "Боруссию". | http://soccernews.ru