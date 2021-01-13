Дортмундская "Боруссия" может заменить Санчо воспитанником ПСЖ
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Штутгарта" Танги Кулибали, сообщает France Football.
По сведениям издания, "шмели" намерены приобрести футболиста следующим летом. В составе "Боруссии" Кулибали может заменить английского хавбека Джейдона Санчо, которым интересуются английские топ-клубы.
19-летний Кулибали является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел за "Штутгарт" 16 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20