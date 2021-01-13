Дортмундская "Боруссия" может заменить Санчо воспитанником ПСЖ

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Дортмундская "Боруссия" может заменить Санчо воспитанником ПСЖ

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Штутгарта" Танги Кулибали, сообщает France Football.

По сведениям издания, "шмели" намерены приобрести футболиста следующим летом. В составе "Боруссии" Кулибали может заменить английского хавбека Джейдона Санчо, которым интересуются английские топ-клубы.

19-летний Кулибали является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел за "Штутгарт" 16 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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