Дортмундская "Боруссия" может зимой купить двух игроков "Ювентуса"

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Дортмундская "Боруссия" может зимой купить двух игроков "Ювентуса"

Во время зимнего трансферного окна сразу два игрока "Ювентуса" могут оказаться в дортмундской "Боруссии".

По информации Sport Bild, "шмели" ведут активные переговоры о приобретении полузащитника Эмре Джана и нападающего Марио Манджукича.

За немца и хорвата клуб намерен заплатить около 30 миллионов евро.

Напомним, что после прихода на тренерский мостик "Ювентуса" Маурицио Сарри оба футболиста потеряли место в составе команды. 

Джан в текущем сезоне провёл за "Ювентус" всего 5 матчей, Манджукич - ни одного.

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