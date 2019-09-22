Дортмундская "Боруссия" на последних минутах упустила победу над "Айнтрахтом"

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Дортмундская "Боруссия" на последних минутах упустила победу над "Айнтрахтом"

В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" добыл ничью в матче с дортмундской "Боруссией".

"Боруссия" с 10 очками занимает 3-е место, а "Айнтрахт" поднялся на 9-ю позицию.

"Айнтрахт" - "Боруссия Д" 2:2

Голы: Витсель, 11 - 0:1, Андре Силва, 43 - 1:1, Санчо, 66 - 1:2, Дилэйни (аг), 88 - 2:2

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Туре (Чендлер, 83), Хинтереггер, Кор (Камада, 67), Хасебе, Костич, Фернандес, Соу, Андре Силва, Пасиенсия (Дост, 79).

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Хакими, Хуммельс (Загаду, 63), Геррейру, Дилэйни, Санчо (Брандт, 73), Азар, Витсель, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 76).

Предупреждения: Хуммельс (32), Туре (65), Хакими (86), Чендлер (90).

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