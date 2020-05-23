Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" - "Боруссия Д" 0:2
Голы: Геррейру, 32 - 0:1, Хакими, 78 - 0:2
"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон (Клаус, 64), Мбабу, Понграчич, Брукс, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Брекало, 64), Вегорст, Мехмеди (Жоао Виктор, 85).
"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс (Джан, 46), Аканджи, Пишчек, Хакими, Дилэйни (Балерди, 83), Геррейру (Шмельцер, 83), Азар (Рейна, 79), Дауд, Брандт (Санчо, 65), Холанд.
Удаление: Клаус (82).
"Падерборн" - "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Сков, 4 - 0:1, Србены, 9 - 1:1
"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Хюнемайер, Коллинз, Дрэгер (Янс, 82), Василиадис (Ястшембски, 82), Антви-Аджей, Прегер (Сабири, 81), Гьясула, Хольтманн (Мамба, 65), Србены (Цолински, 76).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Пош, Хюбнер, Цубер (Даббур, 63), Гриллич, Руди (Гайгер, 76), Сков, Бебу (Байер, 76), Баумгартнер.
"Фрайбург" - "Вердер" 0:1
Гол: Битенкур, 19 - 0:1
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кох, Гульде, Шмид, Хаберер (Абраши, 72), Хефлер, Грифо, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 81), Петерсен, Хелер.
"Вердер": Павленка, Велькович, Мойсандер, Гебре Селассие, Фогт (Баргфреде, 35), Рашица (Зельке, 82), Классен, Битенкур (Бартельс, 63), Эггештайн, Фридль (Ланг, 82), Сарджент (Осако, 63).
"Боруссия М" - "Байер" 1:3
Голы: Хавертц, 7 - 0:1, Тюрам, 52 - 1:1, Хавертц (пен), 58 - 1:2, Бендер, 81 - 1:3
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Эльведи, Лайнер, Хофманн, Штробль (Бенеш, 76), Нойхаус, Эмболо (Штиндль, 12), Плеа, Тюрам (Вендт, 78).
"Байер": Градецки, Тапсоба, Драгович (Баумгартлингер, 81), Вайзер, Бендер, Демирбай, Арангис, Хавертц, Бельараби (Бэйли, 66), Диаби, Синкгравен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Унион Берлин
|27
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17