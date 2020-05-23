Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 27-го тура немецкой Бундеслиги.

"Вольфсбург" - "Боруссия Д" 0:2

Голы: Геррейру, 32 - 0:1, Хакими, 78 - 0:2

"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон (Клаус, 64), Мбабу, Понграчич, Брукс, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Брекало, 64), Вегорст, Мехмеди (Жоао Виктор, 85).

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс (Джан, 46), Аканджи, Пишчек, Хакими, Дилэйни (Балерди, 83), Геррейру (Шмельцер, 83), Азар (Рейна, 79), Дауд, Брандт (Санчо, 65), Холанд.

Удаление: Клаус (82).


"Падерборн" - "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Сков, 4 - 0:1, Србены, 9 - 1:1

"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Хюнемайер, Коллинз, Дрэгер (Янс, 82), Василиадис (Ястшембски, 82), Антви-Аджей, Прегер (Сабири, 81), Гьясула, Хольтманн (Мамба, 65), Србены (Цолински, 76).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Пош, Хюбнер, Цубер (Даббур, 63), Гриллич, Руди (Гайгер, 76), Сков, Бебу (Байер, 76), Баумгартнер.  


"Фрайбург" - "Вердер" 0:1

Гол: Битенкур, 19 - 0:1

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кох, Гульде, Шмид, Хаберер (Абраши, 72), Хефлер, Грифо, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 81), Петерсен, Хелер.

"Вердер": Павленка, Велькович, Мойсандер, Гебре Селассие, Фогт (Баргфреде, 35), Рашица (Зельке, 82), Классен, Битенкур (Бартельс, 63), Эггештайн, Фридль (Ланг, 82), Сарджент (Осако, 63).


"Боруссия М" - "Байер" 1:3

Голы: Хавертц, 7 - 0:1, Тюрам, 52 - 1:1, Хавертц (пен), 58 - 1:2, Бендер, 81 - 1:3

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Эльведи, Лайнер, Хофманн, Штробль (Бенеш, 76), Нойхаус, Эмболо (Штиндль, 12), Плеа, Тюрам (Вендт, 78).

"Байер": Градецки, Тапсоба, Драгович (Баумгартлингер, 81), Вайзер, Бендер, Демирбай, Арангис, Хавертц, Бельараби (Бэйли, 66), Диаби, Синкгравен.  

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 26 58
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 26 54
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 52
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 26 50
6 Вольфсбург Вольфсбург 26 39
7 Фрайбург Фрайбург 26 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Герта Герта 27 34
11 Кельн Кельн 26 33
12 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
15 Майнц 05 Майнц 05 26 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 23
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 18
18 Падерборн Падерборн 26 17
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