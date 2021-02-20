Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Шальке"

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Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Шальке"

В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" уверенно разобралась с "Шальке".

"Шмели" по-прежнему занимают шестое место, а "Шальке" - последнее.

"Шальке" - "Боруссия" Д 0:4

Голы: Санчо, 42 - 0:1, Холанд, 45 - 0:2, Геррейру, 60 - 0:3, Холанд, 79 - 0:4

"Шальке": Фэрманн (Лангер, 32), Беккер, Очипка, Тиав, Колашинац, Стамбули, Сердар, Бужеляб (Шопф, 46), Виллиам (Маскарель, 46), Харит, Хопп (Раман, 66).

"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 83), Хуммельс, Джан, Геррейру, Дилэйни (Мукоко, 83), Брандт (Беллингем, 61), Дауд (Рейна, 80), Санчо, Ройс (Рейньер, 80), Холанд.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
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12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
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