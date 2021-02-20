Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Шальке"
В рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" уверенно разобралась с "Шальке".
"Шмели" по-прежнему занимают шестое место, а "Шальке" - последнее.
"Шальке" - "Боруссия" Д 0:4
Голы: Санчо, 42 - 0:1, Холанд, 45 - 0:2, Геррейру, 60 - 0:3, Холанд, 79 - 0:4
"Шальке": Фэрманн (Лангер, 32), Беккер, Очипка, Тиав, Колашинац, Стамбули, Сердар, Бужеляб (Шопф, 46), Виллиам (Маскарель, 46), Харит, Хопп (Раман, 66).
"Боруссия" Д: Хитц, Морей (Менье, 83), Хуммельс, Джан, Геррейру, Дилэйни (Мукоко, 83), Брандт (Беллингем, 61), Дауд (Рейна, 80), Санчо, Ройс (Рейньер, 80), Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20