Дортмундская "Боруссия" нацелилась на 16-летнего таланта из "Селтика"
Дортмундская "Боруссия" внимательно следит за прогрессом вингера "Селтика" Карамоко Дембеле.
По информации Bild, "шмели" готовы купить 16-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.
Также сообщается об интересе к игроку со стороны "Ювентуса", ПСЖ и "Арсенала".
Дембеле - воспитанник "Селтика". За основную команду дебютировал в мае этого года. Его рыночная стоимость - 50 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|7
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|Бавария Мюнхен
|7
|14
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|Фрайбург
|7
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|РБ Лейпциг
|7
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|6
|Шальке
|7
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|Байер Леверкузен
|7
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|8
|Боруссия Дортмунд
|7
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
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|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
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|Майнц 05
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|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
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|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
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|Падерборн
|7
|1