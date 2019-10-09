Дортмундская "Боруссия" нацелилась на 16-летнего таланта из "Селтика"

Дортмундская "Боруссия" внимательно следит за прогрессом вингера "Селтика" Карамоко Дембеле.

По информации Bild, "шмели" готовы купить 16-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Также сообщается об интересе к игроку со стороны "Ювентуса", ПСЖ и "Арсенала".

Дембеле - воспитанник "Селтика". За основную команду дебютировал в мае этого года. Его рыночная стоимость - 50 тысяч евро.

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