Дортмундская "Боруссия" нацелилась на двух польских форвардов

Дортмундская "Боруссия" ищет усиления для атакующей линии.

Как сообщает польская пресса, в сферу интересов "шмелей" попали нападающий "Астераса" Ярослав Незгода и вингер "Ягеллонии" Пшемыслав Франковски.

Отметим, что обоим игрокам 22 года и оба имеют контракты со своими клубами до лета 2020 года.

Читайте также: "Боруссия" назвала условие продажи Ройса в "Милан". | http://soccernews.ru