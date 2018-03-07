Дортмундская "Боруссия" нацелилась на двух польских форвардов

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на двух польских форвардов

Дортмундская "Боруссия" ищет усиления для атакующей линии.

Как сообщает польская пресса, в сферу интересов "шмелей" попали нападающий "Астераса" Ярослав Незгода и вингер "Ягеллонии" Пшемыслав Франковски.

Отметим, что обоим игрокам 22 года и оба имеют контракты со своими клубами до лета 2020 года.

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