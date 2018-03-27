Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Милана" Патрика Кутроне, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "шмели" хотят переманить 20-летнего итальянца, предлагая ему более высокую зарплату.

В этом сезоне Кутроне сыграл за "Милан" 37 матчей, забил 15 голов и сделал 3 результативных передачи.

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