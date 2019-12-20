Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс близок к уходу из клуба.
Как сообщает Football Italia, в трансфере 32-летнего бельгийца заинтересована дортмундская "Боруссия". Ранее сообщалось, что Мертенс откажется от трансфера в другой итальянский клуб из уважения к "Наполи".
Контракт Мертенса с клубом истекает летом 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Мертенса 9 голов и 4 ассиста в 21 матче.
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|Команда
|М
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|34
|2
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|16
|34
|3
|Бавария Мюнхен
|16
|30
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|16
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|5
|Шальке
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|29
|6
|Фрайбург
|16
|25
|7
|Байер Леверкузен
|16
|25
|8
|Вольфсбург
|16
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|9
|Хоффенхайм
|16
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|Аугсбург
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|Унион Берлин
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|Герта
|16
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|Майнц 05
|16
|18
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|Кельн
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|Вердер Бремен
|16
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|17
|Фортуна Дюссельдорф
|16
|12
|18
|Падерборн
|16
|9