Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс близок к уходу из клуба.

Как сообщает Football Italia, в трансфере 32-летнего бельгийца заинтересована дортмундская "Боруссия". Ранее сообщалось, что Мертенс откажется от трансфера в другой итальянский клуб из уважения к "Наполи".

Контракт Мертенса с клубом истекает летом 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мертенса 9 голов и 4 ассиста в 21 матче.

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