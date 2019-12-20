Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"

Теги боруссия дортмунднаполидрис мертенс

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс близок к уходу из клуба.

Как сообщает Football Italia, в трансфере 32-летнего бельгийца заинтересована дортмундская "Боруссия". Ранее сообщалось, что Мертенс откажется от трансфера в другой итальянский клуб из уважения к "Наполи".

Контракт Мертенса с клубом истекает летом 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мертенса 9 голов и 4 ассиста в 21 матче.

Читайте также: "Манчестер Сити" попытается вернуть Санчо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 16 34
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 16 34
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 16 30
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 16 30
5 Шальке Шальке 16 29
6 Фрайбург Фрайбург 16 25
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 16 25
8 Вольфсбург Вольфсбург 16 24
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 16 24
10 Аугсбург Аугсбург 16 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
13 Герта Герта 16 18
14 Майнц 05 Майнц 05 16 18
15 Кельн Кельн 16 14
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 16 14
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов