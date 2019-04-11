Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Ромы"

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на форварда "Ромы"

Нападающий "Ромы" Патрик Шик привлёк внимание дортмундской "Боруссии", сообщает Sport Italia.

По информации источника, "шмели" намерены попытаться купить 23-летнего чеха во время летнего трансферного окна.

Шик выступает за "Рому" с 2017 года, сыграл 55 матчей и забил 8 голов.

Контракт форварда с "волками" рассчитан до 2022 года. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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