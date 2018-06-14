Дортмундская "Боруссия" нацелилась на молодую звезду из Лиги 1

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на молодую звезду из Лиги 1Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Ренна" Исмаила Сарра, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "шершни" предпримут попытки подписать 20-летнего сенегальца уже в ближайшее время.

В завершившемся сезоне Сарр забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за "Ренн".

Напомним, дортмундская "Боруссия" также нацелилась на защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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