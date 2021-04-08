Дортмундская "Боруссия" нацелилась на нападающего "Спартака"

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Дортмундская "Боруссия" хочет купить у "Спартака" форварда Джордана Ларссона, утверждает Goal.com.

По данным ресурса, "шмели" считают, что 23-летний швед сможет стать отличным дублёром для Эрлинга Холанда или заменить его в случае ухода.

Помимо немецкого клуба нападающим "красно-белых" интересуется лондонский "Вест Хэм".

В текущем сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 24 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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