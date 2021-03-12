Дортмундская "Боруссия" нацелилась на основного вратаря "Ювентуса"

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на основного вратаря "Ювентуса"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к польскому вратарю туринского "Ювентуса" Войцеху Щесны, сообщает Transfermarketweb.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Щесны провел за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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