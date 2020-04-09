Дортмундская "Боруссия" нацелилась на перспективного француза

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на перспективного француза

Дортмундская "Боруссия" может усилить оборону игроком "Бордо" Лоиком Бессилем, сообщает France Football.

По сведениям издания, "шмели" хотят заполучить 21-летнего француза в свою молодёжную команду.

Стороны активно вели переговоры о переходе футболиста до "коронавирусной паузы", однако немецкий клуб и сейчас не утратил к нему интерес.

Примечательно, что Бессиль  до сих пор не дебютировал во взрослом футболе.

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