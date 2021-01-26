Дортмундская "Боруссия" нацелилась на польского защитника

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на польского защитника

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к центральному защитнику "Ракова" Камилу Пионтковски, сообщает Meczyki.pl.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 5,5 миллионов евро. Также игроком интересуется "Милан".

20-летний Пионтковски является воспитанником "Ракова". В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Сыграл четыре матча за молодежную сборную Польши.

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