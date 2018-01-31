Дортмундская "Боруссия" нацелилась на полузащитника "Хоффенхайма"

Хавбек "Хоффенхайма" Керем Демирбай попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Sport Bild, трансфер может состояться летом. Клаусула футболиста составляет 32 миллиона евро.

Также в услугах игрока заинтересованы "Арсенал", "Атлетико", "Ливерпуль", "Милан", "Шальке" и "Эвертон".

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