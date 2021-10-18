Дортмундская "Боруссия" нацелилась на украинского вратаря

Фото инстаграм Андрея Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин заинтересовал дортмундскую "Боруссию", утверждает Fichajes.

По информации источника, футболист может сменить испанский клуб на немецкий следующим летом.

22-летний украинец, чья рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро, хочет чаще играть.

За основную команду "Реала" Лунин провёл всего 1 матч. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года.

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