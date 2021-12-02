Дортмундская "Боруссия" нацелилась на уругвайского форварда

Фото инстаграм Дарвина Нуньеса

Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

По информации Record, дортмундская "Боруссия" заинтересована в подписании 22-летнего футболиста.

Агент уругвайца Эдгардо Ласальвия уже встречался с представителями "шмелей".

Рыночная стоимость Нуньеса - 20 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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