Дортмундская "Боруссия" нацелилась на уругвайского форварда

Теги боруссия дортмундбенфикадарвин нуньестрансферы

Дортмундская "Боруссия" нацелилась на уругвайского форварда

Фото инстаграм Дарвина Нуньеса

Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

По информации Record, дортмундская "Боруссия" заинтересована в подписании 22-летнего футболиста.

Агент уругвайца Эдгардо Ласальвия уже встречался с представителями "шмелей".

Рыночная стоимость Нуньеса - 20 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ

Гвардиола побил рекорд Моуринью в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов