Дортмундская "Боруссия" нацелилась на воспитанника "Милана"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Сассуоло" Мануэлю Локателли, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своем Twitter.

По данным источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются "Манчестер Сити" и "Ювентус". "Боруссия" интересовалась Локателли прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

23-летний Локателли является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне хавбек провел за "Сассуоло" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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