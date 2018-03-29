Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Аталанты" Ханса Хатебура, сообщает Bild.

По сведениям издания, "шмели" рассматривают вариант с покупкой голландского фулбека ближайшим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 12 миллионов евро.

24-летний Хатебур в этом сезоне сыграл за "Аталанту" 33 матча и сделал 2 результативных передачи.

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