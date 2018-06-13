Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Барселоны"Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину, информирует EL Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "шершни" уже контактировали с 23-летним беком, которого они хотели подписать еще во время его выступлений за "Палмейрас". Однако вступить в переговоры по колумбийцу немецкий клуб планирует только по завершению Чемпионата Мира в России.

Напомним, "Боруссия" расширит вместительность своего стадиона на шесть мест. | soccernews.ru

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