Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника ПСЖ

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника ПСЖ

Правый защитник ПСЖ Томас Менье стал трансферной целью дортмундской "Боруссии", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "шмели" уже контактировали с самим футболистом и его представителями, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

Летом бельгиец станет свободным агентом, поэтому немецкий клуб сможет заполучить его бесплатно.

В текущем сезоне 28-летний Менье сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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