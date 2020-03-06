Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника ПСЖ
Правый защитник ПСЖ Томас Менье стал трансферной целью дортмундской "Боруссии", сообщает Goal.com.
По информации ресурса, "шмели" уже контактировали с самим футболистом и его представителями, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.
Летом бельгиец станет свободным агентом, поэтому немецкий клуб сможет заполучить его бесплатно.
В текущем сезоне 28-летний Менье сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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|О
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|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|24
|49
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|Боруссия Дортмунд
|24
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|Боруссия Менхенгладбах
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|5
|Байер Леверкузен
|24
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|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
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|Хоффенхайм
|24
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|9
|Фрайбург
|24
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|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
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|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
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|Герта
|24
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|24
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|Вердер Бремен
|23
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