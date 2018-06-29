Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Реала"

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Реала"

Защитник "Реала" Хакими Ашраф может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Mundodeportivo, игрока хочет арендовать дортмундская "Боруссия".

Отмечается, что переход игрока вполне вероятен, так как он хочет получать больше игрового времени.

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