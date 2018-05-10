Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Вердера" Томаса Дилэйни, сообщает Bild.

По сведениям издания, "шмели" намерены попытаться купить 26-летнего датчанина ближайшим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Дилэйни сыграл за "Вердер" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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