Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Вердера"
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника "Вердера" Томаса Дилэйни, сообщает Bild.
По сведениям издания, "шмели" намерены попытаться купить 26-летнего датчанина ближайшим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.
В этом сезоне Дилэйни сыграл за "Вердер" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.
Не пропустите: СМИ узнали, кто возглавит дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бельерин прокомментировал свое будущее в "Арсенале"
-
РФС отказал трем клубам в лицензии на следующий сезон
-
Черчесов назвал главную цель сборной России на ЧМ-2018
-
Спаллетти: "Нас ждет непростой матч с "Сассуоло, полуфинал, в котором мы должны победить"
-
Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению
-
Ключевой защитник "Интера" вернулся в строй
-
Зидан считает, что Роналду и Неймар смогут играть вместе
-
"Милан" может пригласить Сарри
-
Рейнгольд: "Черчесов упёрся, как баран"
-
"Атлетико" определился с пятым кандидатом на замену Гризманна
-
"Ювентус" готов продать Игуаина
-
"Бавария" объявила о продлении контрактов с Роббеном и Рафиньей
-
УЕФА отклонила апелляцию на дисквалификацию Симеоне
-
"Хоффенхайм" интересуется хавбеком молодёжной сборной Германии
-
Моуринью определился с заменой для Мартиаля
-
Куртуа рискует пропустить финал Кубка Англии
-
Президент РФПЛ назвал город, который примет матч за Суперкубок России
-
"Арсенал" нацелился на защитника ПСЖ
-
Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018
-
"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|84
|2
|Шальке
|33
|60
|3
|Боруссия Дортмунд
|33
|55
|4
|Хоффенхайм
|33
|52
|5
|Байер Леверкузен
|33
|52
|6
|РБ Лейпциг
|33
|50
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|49
|8
|Штутгарт
|33
|48
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|47
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Аугсбург
|33
|41
|12
|Вердер Бремен
|33
|39
|13
|Ганновер 96
|33
|39
|14
|Майнц 05
|33
|36
|15
|Фрайбург
|33
|33
|16
|Вольфсбург
|33
|30
|17
|Гамбург
|33
|28
|18
|Кельн
|33
|22