Дортмундская "Боруссия" начала переговоры о возвращении Мхитаряна

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Дортмундская "Боруссия" начала переговоры о возвращении Мхитаряна

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в возвращении полузащитника Генриха Мхитаряна, который выступает сейчас за "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Ruhr Nachrichten, "шмели" уже начали переговоры с представителями 28-летнего армянина.

Также отмечается, что этот переход может и не состояться, если Мхитарян не пойдёт на уступки в вопросе зарплаты. Сейчас он зарабатывает в "МЮ" 12,5 миллионов евро в год, однако такие оклады не по карману "Боруссии".  

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