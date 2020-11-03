Дортмундская "Боруссия" начала переговоры по трансферу Кварацхелии

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Дортмундская "Боруссия" начала переговоры по трансферу Кварацхелии

Дортмундская "Боруссия" обратилась в казанский "Рубин" по поводу трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, сообщает Transfermarketweb.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется "Севилья".

В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Агент: "Кварацхелия будет играть в "Барселоне" или "Реале". | http://soccernews.ru
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