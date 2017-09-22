Дортмундская "Боруссия" находится в поиске нового вратаря
Дортмундская "Боруссия" следующим летом намерена подписать нового голкипера, сообщает Sport Bild.
По информации ресурса, на прицеле "шмелей" находятся вратарь ПСЖ Кевин Трапп и голкипер "Кельна" Тимо Хорн.
Отметим, что "Боруссия" ищет подменного вратаря для Романа Бюрки, так как второй голкипер команды Роман Вайденфеллер летом повесит бутсы на гвоздь.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|5
|13
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Хоффенхайм
|5
|11
|4
|Ганновер 96
|5
|11
|5
|Аугсбург
|5
|10
|6
|Шальке
|5
|9
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|Герта
|5
|8
|9
|РБ Лейпциг
|5
|7
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|5
|7
|11
|Гамбург
|5
|6
|12
|Штутгарт
|5
|6
|13
|Вольфсбург
|5
|5
|14
|Байер Леверкузен
|5
|4
|15
|Майнц 05
|5
|3
|16
|Фрайбург
|5
|3
|17
|Вердер Бремен
|5
|2
|18
|Кельн
|5
|0