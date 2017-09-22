Дортмундская "Боруссия" находится в поиске нового вратаря

Дортмундская "Боруссия" следующим летом намерена подписать нового голкипера, сообщает Sport Bild.

По информации ресурса, на прицеле "шмелей" находятся вратарь ПСЖ Кевин Трапп и голкипер "Кельна" Тимо Хорн.

Отметим, что "Боруссия" ищет подменного вратаря для Романа Бюрки, так как второй голкипер команды Роман Вайденфеллер летом повесит бутсы на гвоздь.

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