Дортмундская "Боруссия" намерена перехватить трансферную цель "Спартака"

Теги боруссия дортмундгремиолуан виейраусман дембелеспартак москвасампдория

Дортмундская "Боруссия" намерена перехватить трансферную цель "Спартака"

Дортмундская "Боруссия" стала очередным претендентом на форварда "Гремио" Луана, сообщает бразильская пресса.

"Шмели" видят в 24-летнем нападающем достойную замену для Усмана Дембеле, который близок к уходу из клуба. Ожидается, что в ближайшее время "Боруссия" сделает официальное предложение по трансферу бразильца.

Стоит отметить, что фаворитом в борьбе за Луана считается московский "Спартак". Также в услугах футболиста заинтересована "Сампдория".

Не пропустите: "Спартак" не может согласовать с "Гремио" стоимость трансфера Луана. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов