Дортмундская "Боруссия" намерена перехватить трансферную цель "Спартака"

Дортмундская "Боруссия" стала очередным претендентом на форварда "Гремио" Луана, сообщает бразильская пресса.

"Шмели" видят в 24-летнем нападающем достойную замену для Усмана Дембеле, который близок к уходу из клуба. Ожидается, что в ближайшее время "Боруссия" сделает официальное предложение по трансферу бразильца.

Стоит отметить, что фаворитом в борьбе за Луана считается московский "Спартак". Также в услугах футболиста заинтересована "Сампдория".

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